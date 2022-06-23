Навка о фотоподборке ISU без российских фигуристов: «Я считаю, убрать фотографии наших ребят – это маразм»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за публикацию фотоподборки без российских фигуристов.

Сегодня в честь Международного олимпийского дня ISU представил в соцсетях фото с победителями Пекина-2022 в фигурном катании. Там не оказалось Анны Щербаковой, победившей в женском одиночном турнире, а также фигуристов сборной России, которые выиграли командное первенство Игр.

«Я считаю, убрать фотографии наших ребят – это маразм», – сказала Навка.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото