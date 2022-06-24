Журова о фотоколлаже ISU без Щербаковой: «Культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет»

Теги сборная России Светлана Журова ISU женское катание Политика Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с российской фигуристкой Анной Щербаковой.

По случаю Международного олимпийского дня ISU опубликовал в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«ISU, видимо, не хочет никакого дополнительного внимания к тому, какую он опубликовал фотографию, а также порицания. Но это, конечно, несправедливо, поскольку все олимпийские чемпионки есть, а наших нет – это культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет. Поэтому и Щербаковой какое-то время для них нет, а потом она вернется», – сказала Журова.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

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