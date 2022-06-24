Журова о фотоколлаже ISU без Щербаковой: «Культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с российской фигуристкой .

По случаю Международного олимпийского дня ISU опубликовал в соцсетях фото победителей Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, которую заменили на бронзового призера Олимпиады японку Каори Сакамото.

«ISU, видимо, не хочет никакого дополнительного внимания к тому, какую он опубликовал фотографию, а также порицания. Но это, конечно, несправедливо, поскольку все олимпийские чемпионки есть, а наших нет – это культура отмены России. Это как есть все писатели, а Толстого и Пушкина нет. Поэтому и Щербаковой какое-то время для них нет, а потом она вернется», – сказала Журова.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото