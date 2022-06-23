Роднина об отсутствии Щербаковой в фотоподборке ISU: «Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с россиянкой Анной Щербаковой.

23 июня отмечается Международный олимпийский день. По этом случаю ISU опубликовал в соцсетях коллаж с победителями Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, вместо которой было показано фото с бронзовым призером Игр, японкой Каори Сакамото.

«Господи, не хочу про это говорить – что им еще, рекламу делать?

Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы», – заявила Роднина.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото

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