Роднина об отсутствии Щербаковой в фотоподборке ISU: «Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не публиковать фото с россиянкой Анной Щербаковой.

23 июня отмечается Международный олимпийский день. По этом случаю ISU опубликовал в соцсетях коллаж с победителями Пекина-2022 в фигурном катании – кроме Щербаковой, вместо которой было показано фото с бронзовым призером Игр, японкой Каори Сакамото.

«Господи, не хочу про это говорить – что им еще, рекламу делать?

Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы», – заявила Роднина.

ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой. Ее заменили на Сакамото