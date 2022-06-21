Начальник отдела по обработке результатов РУСАДА: «Запрос на отмену временного отстранения Валиевой рассмотрели в рекордные сроки»

Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства ( ) Валерия Герман рассказала, что временное отстранение фигуристки Камилы Валиевой во время Олимпиады-2022 было снято в рекордные сроки.

«В случае с мы провели рассмотрение запроса на отмену временного отстранения в рекордные сроки. Обязаны провести в течение семи дней, мы сделали это за сутки», – сказала Герман.

Во время Игр стало известно, что декабрьская проба Валиевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Фигуристке разрешили соревноваться, однако расследование дела еще продолжается.

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