Матыцин о допинговом деле Валиевой: «Для меня очевидно, что эта история – дикая случайность. Надеемся, что Камила продолжит карьеру»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о допинговом деле российской фигуристки .

Во время -2022 выяснилось, что декабрьская проба Валиевой оказалась положительной на запрещенный препарат триметазидин.

«Расследование ведет . Оно на сегодняшний день не является публичным, поэтому говорить о каких-то деталях и стадиях я бы не стал. Есть определенные сроки, в течение которых должны быть представлены результаты. За этим активно наблюдает WADA. Знаю, что идет диалог и с Камилой, и с тренером, и с мамой по определению истории, явившейся основанием для расследования. Большего на сегодняшний день сказать не могу.

Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с , приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история – дикая случайность, объяснение ей я пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений.

Поэтому мы будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит свою карьеру.

Моя встреча проходила в 20-х числах февраля, когда спортсмены еще активно готовились к участию в чемпионате мира и думали о следующем олимпийском цикле. На тот момент у меня было понимание, что жизнь продолжается и Камила имеет все физические и моральные силы продолжить карьеру. Она психологически очень сильный человек, несмотря на свой юный возраст.

Это тяжелейший урок для нее. Но у меня есть понимание, что этот урок только сделает ее сильнее как спортсменку. Надеюсь, что так и есть», – сказал Матыцин.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге