Президент «Самбо-70» о праве ISU опротестовать решение РУСАДА по делу Валиевой: «Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о праве Международного союза конькобежцев (ISU) подать апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой.
На Олимпийских играх в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА ведет антидопинговое расследование.
«Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение.
Может, это и нехорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального олимпийского комитета России», – заявил Лайшев.
ISU оставляет за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой
Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото