Президент «Самбо-70» о праве ISU опротестовать решение РУСАДА по делу Валиевой: «Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение»

Президент высказался о праве Международного союза конькобежцев (ISU) подать апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой.

На Олимпийских играх в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА ведет антидопинговое расследование.

«Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение.

Может, это и нехорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального олимпийского комитета России», – заявил Лайшев.

ISU оставляет за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото