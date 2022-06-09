Президент «Самбо-70» о праве ISU опротестовать решение РУСАДА по делу Валиевой: «Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение»

Теги сборная России допинг ISU РУСАДА Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 контент Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о праве Международного союза конькобежцев (ISU) подать апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Камилы Валиевой.

На Олимпийских играх в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА ведет антидопинговое расследование. 

«Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение.

Может, это и нехорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального олимпийского комитета России», – заявил Лайшев. 

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