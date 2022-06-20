Константин Меньшов: «Думаю, что Нугуманова обвинила Рукавицына из-за несложившейся карьеры. Не знаю, какой тренер возьмет на себя ответственность пригласить ее в свою группу»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Константин Меньшов высказался о конфликте фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына.

– Нугуманова прекратила сотрудничество с Рукавицыным и сейчас ищет нового тренера. Если обратится к вам, вы готовы ее взять к себе?

– Нет. Я много лет проработал с Евгением Владимировичем и никогда ничего подобного не видел, не замечал. Я думаю, что Нугуманова обвинила его из-за своей несложившейся карьеры, выместила свою злость. Я не понимаю, как про своего тренера можно говорить такие вещи.

– У тренеров кредит доверия к таким спортсменам уменьшается?

– Конечно. Я не знаю, какой тренер возьмет на себя ответственность пригласить эту спортсменку в свою группу.

– Лиза сказала, что Рукавицын обзванивает тренеров с просьбой не брать ее в свою группу. Вам не звонил?

– Смешно. Нет. Я не поверю в то, что Женя звонит специалистам города и просит не брать ее к себе. Мне интересно, как она это проверяла, звонила всем тренерам и спрашивала, не звонил ли им Евгений Владимирович? – сказал Меньшов.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят