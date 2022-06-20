Елизавета Нугуманова: «Я не обращаю внимания на хейт в мою сторону. Я слишком позитивный человек, и меня мало чем можно расстроить»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношении к хейту в свой адрес.

– Как ты справляешься с негативом и хейтом?

– Я не обращаю внимания на какой-то хейт в мою сторону! Негатив абсолютно не воспринимаю. Я слишком позитивный человек, и меня мало чем можно вообще расстроить.

– Назови свои источники вдохновения. Откуда берешь позитив, чтобы дарить его другим?

– Наверное, не зацикливаюсь на плохих моментах в жизни, просто иду дальше. А вдохновляют меня мама, родные! Помогают мне всегда. Позитивная я сама по себе, во всем ищу хорошее! – ответила Нугуманова в сторис.

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