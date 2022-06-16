«Эта тема действительно беспокоит Нугуманову. Она так искренне об этом рассказывала, что мне захотелось поверить». Радионова о скандале с Рукавицыным

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова прокомментировала слова фигуристки Елизаветы Нугумановой, ранее заявившей, что тренер Евгений Рукавицын оскорблял ее из-за лишнего веса.

«Я не очень хорошо знакома с Рукавицыным и его методами тренировок. Я также не очень хорошо знаю Лизу, какой она человек.

Мы с ней были на шоу в Кемерове. И Лиза рассказывала об этой ситуации. Эта тема действительно ее беспокоит. Она так искренне об этом рассказывала, что мне захотелось ей поверить. Мне стало очень жалко ее.

Но опять же, я там не была, я не знаю деталей. По себе могу сказать, что это был очень тяжелый период моей жизни, о котором не очень хочется вспоминать. Морально это было очень тяжело.

Помимо того, что тебе нужно тренироваться, у тебя еще есть и эта проблема, которую ты очень хочешь решить. Но сделать это очень трудно», – сказала Радионова.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына