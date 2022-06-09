Елизавета Нугуманова: «Рукавицын до сих пор делает гадости, преследуя меня. Настраивает разных людей, чтобы со мной никто не общался и не брал в другие группы»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила об угрозах со стороны тренера Евгения Рукавицына.

Ранее спортсменка уже давала интервью, в котором рассказывала о конфликте с тренерским штабом.

«Тренер до сих пор делает гадости, преследуя меня. Настраивает разных людей, обзванивает их, чтобы со мной никто не общался и не брал в другие группы. Так же он пытается найти на меня компромат, но я сказала, что этим он уже не навредит, также я благодарю всех тех, кто меня любит, поддерживает и считает, что правда победит.

Своему тренеру я доверилась, как только перешла к нему в группу, а он просто слил меня и все, это не называется большим спортом, когда запрещают выходить на лед и нормально работать, когда запрещали катать программы, когда вставали и всем тренерским штабом смеялись, травили и издевались, но при этом исправно получали зарплату за меня.

Я прекрасно знаю, что такое большой спорт, он не работал со мной, он выживал меня. Люди, которые пытаются встать на сторону этого человека не знают правду, они говорят то, чего не знают. Рукавицын готовился к моему интервью, создавая плохую репутацию мне, он распространял слухи и говорил то, чего нет.

Как выяснилось, не только со мной он так поступал, есть еще девочки из его группы, которые мне написали сразу, как узнали все это, эти спортсменки были у него до меня, он загубил их карьеру. Мое обращение к Евгению Владимировичу: будьте добрее, старайтесь помочь всем людям, кого взяли к себе в группу, и вы поймете, как незамедлительно придет вам отдача и у вас будет все хорошо», – сказала Нугуманова.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят