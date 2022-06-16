Арутюнян о работе с фигуристами в США: «На слова «лишний вес» у нас табу. Если постоянно твердить спортсмену, что он толстый, лишние килограммы не уйдут»

Тренер по фигурному катанию рассказал о специфике работы со спортсменами в США.

Ранее российская фигуристка дала интервью, в котором рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса и угрозах со стороны тренеров.

«В Америке такого рода скандалы не редкость. В структуре национальной федерации есть даже специальные подразделения, которые разбираются в подобных ситуациях.

Мне кажется, тренер и спортсмен должны внимательно относиться друг к другу и слушать друг друга. На слова «лишний вес» у нас табу. Мы используем термин «кондиции». И фигуристы прекрасно понимают, что если их кондиции не соответствуют требованиям, то можно даже на тренировке получить серьезные травмы. А уж о достойных результатах можно просто забыть.

Если постоянно твердить спортсмену, а особенно спортсменке, что он толстый, лишние килограммы не уйдут. Можно порекомендовать обратиться к диетологам и нутрициологам», – сказал Арутюнян.

По словам Нугумановой, тренер настраивает других специалистов не брать ее.

«В Америке все просто: если спортсмен хочет перейти к другому специалисту, есть единственный этический момент – нужно обязательно позвонить предыдущему наставнику и узнать, расплатился ли с ним потенциальный новичок группы.

В России, где громадный вклад в подготовку фигуристов вносит государство, все гораздо сложнее. Нужно писать заявление, утверждать переход на заседании федерации, да еще и уложиться в определенные сроки. Мне сложно представить себе, чтобы кто-то позвонил владельцу катка и сказал: «Не берите Арутюняна на работу!» Наоборот, возьмут вместе со всеми учениками», – отметил тренер.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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