Арутюнян о работе с фигуристами в США: «На слова «лишний вес» у нас табу. Если постоянно твердить спортсмену, что он толстый, лишние килограммы не уйдут»

Теги сборная России Рафаэль Арутюнян сборная США женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о специфике работы со спортсменами в США.

Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова дала интервью, в котором рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса и угрозах со стороны тренеров.

«В Америке такого рода скандалы не редкость. В структуре национальной федерации есть даже специальные подразделения, которые разбираются в подобных ситуациях.

Мне кажется, тренер и спортсмен должны внимательно относиться друг к другу и слушать друг друга. На слова «лишний вес» у нас табу. Мы используем термин «кондиции». И фигуристы прекрасно понимают, что если их кондиции не соответствуют требованиям, то можно даже на тренировке получить серьезные травмы. А уж о достойных результатах можно просто забыть.

Если постоянно твердить спортсмену, а особенно спортсменке, что он толстый, лишние килограммы не уйдут. Можно порекомендовать обратиться к диетологам и нутрициологам», – сказал Арутюнян.

По словам Нугумановой, тренер Евгений Рукавицын настраивает других специалистов не брать ее.

«В Америке все просто: если спортсмен хочет перейти к другому специалисту, есть единственный этический момент – нужно обязательно позвонить предыдущему наставнику и узнать, расплатился ли с ним потенциальный новичок группы.

В России, где громадный вклад в подготовку фигуристов вносит государство, все гораздо сложнее. Нужно писать заявление, утверждать переход на заседании федерации, да еще и уложиться в определенные сроки. Мне сложно представить себе, чтобы кто-то позвонил владельцу катка и сказал: «Не берите Арутюняна на работу!» Наоборот, возьмут вместе со всеми учениками», – отметил тренер.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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