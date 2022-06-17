Бутырская о серебре Трусовой на Олимпиаде-2022: «Саша не должна рвать и метать. У кого-то золотая медаль, а кто-то останется уникальным в своем роде человеком»

Чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала слова , которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.

«Не зря в фигурном катании существует две программы. Олимпийскими чемпионами становятся те спортсмены, которые откатали идеально и короткую и произвольную программу. Саша заслуживает лучших слова и похвал. Она сотворила что-то уникальное в произвольной программе, это войдет в историю.

Но Саша не должна рвать и метать в этом плане. У кого-то золотая медаль, а кто-то останется уникальным человеком в своем роде. Это спорт. Саша рисковала в короткой программе, пытаясь сделать тройной аксель. Надо было катать чисто», – сказала Бутырская.

Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать