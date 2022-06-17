Яна Рудковская: «Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира Трусова выиграла Олимпиаду»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.
«Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду», – сказала Рудковская.
В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде