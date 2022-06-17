Яна Рудковская: «Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира Трусова выиграла Олимпиаду»

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слова , которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

«Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду», – сказала Рудковская.

В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде