Яна Рудковская: «Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира Трусова выиграла Олимпиаду»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Фигурное катание

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

«Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду», – сказала Рудковская.

В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.

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