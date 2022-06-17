Дейв Лиз: «Для запада Трусова – ребенок, пострадавший от жестокого обращения со стороны взрослых. Ее реакция на Олимпиаде обусловлена психологической травмой»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Камила Валиева Дейв Лиз Фигурное катание

Американский журналист и автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз поделился мнением о поведении российской фигуристки Александры Трусовой перед награждением на Олимпиаде-2022.

«Любопытная ситуация: мир фигурного катания, в основной своей массе, приветствует отстранение России, но не столько из-за формальной причины бана (ситуации на Украине), сколько из-за того, что произошло на Олимпиаде.

Если вы почитаете комменты у меня в канале или зайдете в англоязычный твиттер, то увидите, что люди приветствуют это решение, во-первых, из-за случившегося с Камилой Валиевой, и во-вторых, из-за сцены, которая разыгралась перед награждением девушек. Я подчеркну, что увиденное под трибунами пекинской арены по-разному воспринимается в России и на западе. В вашей прессе муссируется версия, что Саша Трусова просто не смирилась с итоговым результатом и что она такой боец до мозга костей, что серебра для нее недостаточно.

Для западного же зрителя Саша – ребенок, пострадавший от жестокого обращения со стороны взрослых. Скорее всего, ее реакция была обусловлена психологической травмой, полученной в результате эмоционального воздействия со стороны тренерского штаба на протяжении долгого времени. И это привело к такому взрыву на Олимпиаде», – считает Лиз.

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