Роднина про слова Трусовой о том, что та заслуживала победу на Олимпиаде: «Глупости этой девочки комментировать не хочу. Золотые медали надо получать на катке»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.
В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.
«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», – сказала Роднина.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде