Роднина про слова Трусовой о том, что та заслуживала победу на Олимпиаде: «Глупости этой девочки комментировать не хочу. Золотые медали надо получать на катке»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова , которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.

«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», – сказала Роднина.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде