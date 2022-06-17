Роднина про слова Трусовой о том, что та заслуживала победу на Олимпиаде: «Глупости этой девочки комментировать не хочу. Золотые медали надо получать на катке»

Теги сборная России Ирина Роднина Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова Александры Трусовой, которая заявила, что заслуживала золото Олимпиады-2022.

В Пекине Трусова стала второй, уступив Анне Щербаковой.

«Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке», – сказала Роднина.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные