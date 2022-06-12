Роднина о деле Валиевой: «Пусть расследуют сколько угодно. От результатов этого расследования зависит многое в нашем фигурном катании»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о ходе расследования допингового дела Камилы Валиевой.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что вердикт по делу фигуристки может быть вынесен не в августе, как ожидается, а позже.

«Пусть расследуют сколько угодно. Главное, чтобы без подтасовок и на совесть. Все должно быть честно и прозрачно.

От результатов этого расследования зависит многое в нашем фигурном катании. Если вина будет доказана, то кто-то должен за это ответить», – сказала Роднина.

Генеральный директор WADA о деле Валиевой: «Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени»