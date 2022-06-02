Роднина об участии Валиевой в шоу Навки: «Учитывая, что сейчас нет соревнований, можно рассматривать это как один из этапов подготовки»

Теги Татьяна Навка сборная России Ирина Роднина женское катание Матч ТВ Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об участии Камилы Валиевой в летнем шоу Татьяны Навки

— Навка — молодец, приводит к себе всех, кто вызывает интерес у публики. Мне тяжело судить, я сама в турах не выступала, но есть же такой момент — нужно всегда кататься на людях, потому что от публики отвыкаешь. Учитывая, что сейчас нет соревнований, можно рассматривать это как один из этапов подготовки.

— К сезону?

— Наверное. Хотя не знаю, о каком сезоне сейчас можно говорить.

— То есть крест на карьере Валиевой из-за участия в шоу ставить нельзя?

— Нет, ни в коем случае. Даже в наше время после чемпионатов мира были туры с показательными выступлениями по линии Международного союза конькобежцев (ISU). Другое дело, что там совершенно другие расценки — ставка выше, чем на соревнованиях, а спроса меньше. Вопрос денег — он ведь очень тяжелый. Соблазн велик.

Но, думаю, с тренерами и родителями этот вопрос был оговорен. Так что не считаю, что из-за этого Камила точно завершит. Тем более, скорее всего, ISU примет решение о поднятии возрастного ценза, – сказала Роднина. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные