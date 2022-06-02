Роднина об участии Валиевой в шоу Навки: «Учитывая, что сейчас нет соревнований, можно рассматривать это как один из этапов подготовки»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась об участии в летнем шоу .

— Навка — молодец, приводит к себе всех, кто вызывает интерес у публики. Мне тяжело судить, я сама в турах не выступала, но есть же такой момент — нужно всегда кататься на людях, потому что от публики отвыкаешь. Учитывая, что сейчас нет соревнований, можно рассматривать это как один из этапов подготовки.

— К сезону?

— Наверное. Хотя не знаю, о каком сезоне сейчас можно говорить.

— То есть крест на карьере Валиевой из-за участия в шоу ставить нельзя?

— Нет, ни в коем случае. Даже в наше время после чемпионатов мира были туры с показательными выступлениями по линии Международного союза конькобежцев (ISU). Другое дело, что там совершенно другие расценки — ставка выше, чем на соревнованиях, а спроса меньше. Вопрос денег — он ведь очень тяжелый. Соблазн велик.

Но, думаю, с тренерами и родителями этот вопрос был оговорен. Так что не считаю, что из-за этого Камила точно завершит. Тем более, скорее всего, примет решение о поднятии возрастного ценза, – сказала Роднина.