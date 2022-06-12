Генеральный директор WADA о деле Валиевой: «Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА женское катание Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть вынесен не в августе, как ожидается, а позже.

Делом Валиевой занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Август – не жесткий дедлайн. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени», – сказал Ниггли.

Также Ниггли отметил, что WADA будет вправе оспорить решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS), если будет им не довольно.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла

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