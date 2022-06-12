Генеральный директор WADA о деле Валиевой: «Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени»

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой может быть вынесен не в августе, как ожидается, а позже.

Делом Валиевой занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Август – не жесткий дедлайн. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени», – сказал Ниггли.

Также Ниггли отметил, что WADA будет вправе оспорить решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS), если будет им не довольно.

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