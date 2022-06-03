Роднина о возрастном цензе в фигурном катании: «Мы перекрываем кислород другим федерациям. Момент расплаты наступит совсем скоро»

поделилась мнением об участии Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки и о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

– Крест на карьере Валиевой из-за участия в шоу ставить нельзя?

– Нет, ни в коем случае. Даже в наше время после чемпионатов мира были туры с показательными выступлениями по линии Международного союза конькобежцев ( ). Другое дело, что там совершенно другие расценки – ставка выше, чем на соревнованиях, а спроса меньше. Вопрос денег – он ведь очень тяжелый. Соблазн велик.

Но, думаю, с тренерами и с родителями этот вопрос был оговорен. Так что я не считаю, что из-за этого Камила точно завершит. Тем более, скорее всего, ISU примет решение о поднятии возрастного ценза.

Потому что все, что у нас происходило – это в один год выходят одни фигуристки, а уже в следующий сезон появляются новые. Медведева только встала на крыло – появилась более молодая Загитова. А сейчас надо будет еще дожить до 17 лет. Поэтому такой угрозы со стороны молодых у фигуристок уже нет.

– Мне кажется или вы сейчас привели плюс возрастного ценза?

– Ну, мы сами за это очень старательно «боролись».

– В каком плане?

– Мы подхватили этот тренд на омоложение спорта. Начали не мы – если посмотреть внимательно, то пошло это все с американцев и, в частности, с Тары Липински. Из-за нее ISU поменял правила, чтобы на чемпионате мира могли участвовать спортсменки не моложе 15 лет. А дальше мы взяли эту историю себе на вооружение и усугубили.

– Зато выросла популярность спорта.

– У каждой популярности есть плюсы и минусы.

– В чем минусы текущей популярности фигурного катания?

– Очень рано спортсменки выходят во взрослый уровень, слишком рано. И в итоге получается, что к достижению, условно говоря, 17-18 лет мы их теряем. А если посчитать стоимость подготовки нашей очередной замечательной девочки... И все это ради двух, максимум трех сезонов. Это нецелесообразно.

– С другой стороны, Саша Трусова и Аня Щербакова катались на Олимпиаде почти в 18 лет. Может, не все так категорично все-таки?

– Ну, может быть. Но общие тенденции спорта таковы. И когда это все превращается в конвейер, это начинает нервировать – даже не в нынешних реалиях, а вообще.

Текущее время просто подтолкнуло к радикальным решениям, но это и раньше вызывало огромное количество вопросов у других федераций. Давайте говорить откровенно – в большинстве стран, естественно, больше развивается одиночное катание и в особенности – женское одиночное.

И если когда-то отдельно взятая федерация рассчитывала на перспективы в этом виде, а потом появляются наши девочки и все выигрывают – конечно, им это не понравится.

Федерации ведь тоже живут за счет того, что за них катаются какие-то звезды, которые популяризируют спорт, стимулируют поток занимающихся. А тут мы им перекрываем кислород.

– А они в ответ перекрывают кислород нам.

– На любое действие есть противодействие. Физику учили?

– Пытались.

– Поэтому чему мы удивляемся? Это давно известная теория в фигурном катании, не мы ее открыли. И мы прекрасно понимали, что рано или поздно наступит момент расплаты. И он наступит совсем скоро, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо