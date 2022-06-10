Федичкина о словах Нугумановой про травлю у Рукавицына: «Не могу представить, чтобы в группе кого-то гнобили. Когда я каталась там, все было отлично»

Бывшая российская фигуристка отреагировала на заявления Елизаветы Нугумановой о травле спортсменов в группе .

Ранее Нугуманова дала интервью, в котором рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса и угрозах со стороны тренеров.

Федичкина тренировалась у Рукавицына в 2014-2018 годах.

«Если говорить насчет претензий к весу, мне кажется, борьба с ним есть в каждой группе, и это абсолютно нормально. Потому что чем меньше вес в пределах нормы, тем лучше результат, и если тренер говорит, что нужно похудеть, в этом нет ничего обидного.

А так, чтобы в группе кого-то гнобили, не могу себе представить. По крайней мере, когда я каталась там, все было отлично», – сказала Федичкина.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын до сих пор делает гадости, преследуя меня. Настраивает разных людей, чтобы со мной никто не общался и не брал в другие группы»