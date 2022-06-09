Нугуманова прекратила работу с тренерским штабом Рукавицына («Матч ТВ»)

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова прекратила работу с тренерским штабом Евгения Рукавицына.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Сейчас Нугуманова отрабатывает программы с хореографом Николаем Морошкиным.

Ранее спортсменка заявила, что в группе Рукавицына неоднократно подвергалась оскорблениям. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга сообщила о планах расследовать дело.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят