Елизавета Нугуманова не подавала заявление об уходе из группы Евгения Рукавицына

Российская фигуристка не подавала заявление об уходе из группы тренера .

Об этом сообщила директор СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшиков.

«На данный момент никакого заявления от спортсменки Нугумановой в школу не поступало», — сказала Меньшикова.

Ранее Нугуманова дала интервью, в котором рассказала, что в группе Рукавицына неоднократно подвергалась оскорблениям и травле.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят