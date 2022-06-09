Елизавета Нугуманова не подавала заявление об уходе из группы Евгения Рукавицына

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова ТАСС Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова не подавала заявление об уходе из группы тренера Евгения Рукавицына

Об этом сообщила директор СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшиков. 

«На данный момент никакого заявления от спортсменки Нугумановой в школу не поступало», — сказала Меньшикова. 

Ранее Нугуманова дала интервью, в котором рассказала, что в группе Рукавицына неоднократно подвергалась оскорблениям и травле.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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