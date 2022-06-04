Железняков о Нугумановой: «Терпеть не могу, когда уходят от тренера и начинают поливать его грязью. Могу провести параллели с другой фигуристкой»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о конфликте фигуристки с тренерским штабом .

– Могу с одной другой фигуристкой провести параллели в этой ситуации – я терпеть не могу, когда ты уходишь от своего тренера и начинаешь поливать его грязью.

Когда я сам обучался, я очень много чего в свой адрес слышал – и реальных, и нереальных вещей. И на эмоциях тренер что-то говорил. Но это же нормально.

Что хочется посоветовать всем фигуристкам: когда заканчиваешь карьеру или уходишь от тренера – поблагодари его. Скажи спасибо за то, сколько души и времени было потрачено, чтобы тебя слепить.

Но в итоге уходят и начинают поливать, рассказывать что-то... Я уверен, что эта история преувеличена, потому что уж кто-то, но Рукавицын точно не был замечен в таких историях.

Тренеры всегда подстегивают спортсмена, если видят перспективы. А если не видят, молчат.

К сожалению, почти все фигуристы воспринимают такое поведение тренера с обидой, но на самом деле нужно покопаться в себе, как я тогда сказал Алене Косторной в интервью. Нужно посмотреть, что не так делаешь конкретно ты, спортсмен.

Знаете, у меня много учеников, которые стали тренерами. И вот только сейчас они начинают все понимать. И ведут они себя точно так же, как вели себя мы, тренеры, один в один. Потому что поняли, что иначе не работает.

– Может, нужно провести расследование?

– А что тут расследовать?

– История вылилась в публичное пространство, и у нее может быть два развития – либо фигуристку действительно унижали, либо тренера оклеветали. Разве не стоит провести проверку?

– Не думаю. Мне кажется, эта история раздута Лизой, и она в красках это все описала. Поэтому что тут расследовать? Нужно откровенно поговорить с тренером, узнать, что он скажет.

А проверка – какой в ней смысл? Фигуристка столько лет питалась идеями этих тренеров, и тут вдруг надо дать такое компрометирующее интервью... Взяла и сравняла его с землей в СМИ.

Я считаю, это ненормально. И расследовать тут нечего, – сказал Железняков.

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