Железняков о Нугумановой: «Терпеть не могу, когда уходят от тренера и начинают поливать его грязью. Могу провести параллели с другой фигуристкой»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о конфликте фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына.
– Могу с одной другой фигуристкой провести параллели в этой ситуации – я терпеть не могу, когда ты уходишь от своего тренера и начинаешь поливать его грязью.
Когда я сам обучался, я очень много чего в свой адрес слышал – и реальных, и нереальных вещей. И на эмоциях тренер что-то говорил. Но это же нормально.
Что хочется посоветовать всем фигуристкам: когда заканчиваешь карьеру или уходишь от тренера – поблагодари его. Скажи спасибо за то, сколько души и времени было потрачено, чтобы тебя слепить.
Но в итоге уходят и начинают поливать, рассказывать что-то... Я уверен, что эта история преувеличена, потому что уж кто-то, но Рукавицын точно не был замечен в таких историях.
Тренеры всегда подстегивают спортсмена, если видят перспективы. А если не видят, молчат.
К сожалению, почти все фигуристы воспринимают такое поведение тренера с обидой, но на самом деле нужно покопаться в себе, как я тогда сказал Алене Косторной в интервью. Нужно посмотреть, что не так делаешь конкретно ты, спортсмен.
Знаете, у меня много учеников, которые стали тренерами. И вот только сейчас они начинают все понимать. И ведут они себя точно так же, как вели себя мы, тренеры, один в один. Потому что поняли, что иначе не работает.
– Может, нужно провести расследование?
– А что тут расследовать?
– История вылилась в публичное пространство, и у нее может быть два развития – либо фигуристку действительно унижали, либо тренера оклеветали. Разве не стоит провести проверку?
– Не думаю. Мне кажется, эта история раздута Лизой, и она в красках это все описала. Поэтому что тут расследовать? Нужно откровенно поговорить с тренером, узнать, что он скажет.
А проверка – какой в ней смысл? Фигуристка столько лет питалась идеями этих тренеров, и тут вдруг надо дать такое компрометирующее интервью... Взяла и сравняла его с землей в СМИ.
Я считаю, это ненормально. И расследовать тут нечего, – сказал Железняков.
«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына
«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят