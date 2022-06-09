Алена Косторная: «Я с Железняковым не общаюсь, мне это не нужно. Это то же самое, что тратить энергию и силы на людей с улицы»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о взаимоотношениях с хореографом Алексеем Железняковым, с которым работала в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Железняков критически высказался об отношении фигуристки к тренировкам: «До Алены я пытался донести именно это – что нужно не вертеть хвостом, а поработать». После этих слов Косторная опубликовала фото с тренировки в ЦСКА и подписала: «Как обычно, ничего не делаю. Мне лишь бы хвостом крутить».

– Мне непонятно, почему на меня всегда столько всего льется. Собственно, как на Дзюбу, возвращаясь к тому же вопросу. В моих действиях нет ничего такого. Да, я не понимаю, почему не мои тренеры пытаются что-то сказать, посоветовать или поставить что-то мне в обязанности.

Мою работу будет оценивать мой тренер. Довольны мной или нет, это останется между мной и командой. А то, что мне дают какие-то комментарии люди, которые для меня сейчас не являются никем... Я никак не могу охарактеризовать этого человека (Железнякова). Может, на моем имени хорошо хайпиться? Шутка.

– В жизни он не такой, как в соцсетях и комментариях для СМИ?

– Алексей Валентинович из тех людей, которые не особо отличаются в жизни и в том, о чем он говорит.

– Ты бы предпочла ограничить с ним общение?

– Да я с ним и не общаюсь, мне это не нужно. Зачем мне общение не с моими тренерами? Это то же самое, что тратить энергию и силы на людей с улицы, – рассказала Косторная.