Фигуристка Косторная о Дзюбе: «Когда поведение вызывает больше хейта, чем положительных отзывов, для себя это стоит отметить»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась мнением о хейте в отношении Артема Дзюбы.

– В футболе главный бунтарь – Артем Дзюба, и на него несколько лет уже льется много хейта. Справедливо?

– Я в футболе разбираюсь дня три. Когда поведение вызывает больше хейта, чем положительных отзывов, реально что-то пошло не так в какой-то момент, и для себя это стоит отметить.

Не просто так тебя хвалили, а потом отовсюду льется. Люди тоже не дураки, они не будут просто так это делать. Хотя такое тоже бывает. Ну, пятьсот, ну, тысяча человек по приколу напишет, но не все.

– Ты сейчас ходишь на матчи «Локомотива»...

– Честно говоря, раньше никогда не любила футбол. Как приду поболеть за своего брата, а он играет, – то мячом в лицо, то кровь из носа, и он криво встанет.

– А твой брат занимается футболом?

– Он чисто для здоровья, команда, кажется, «Молния» называется. Я пришла поболеть за брата, мне с такой силой мяч в лицо прилетел! Звездочки в глазах. Больше я не ходила, – ответила Косторная.