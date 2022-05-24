Алексей Железняков: «Пытался донести до Косторной, что нужно не вертеть хвостом, а работать. И не смотреть по сторонам в поисках виноватых, а покопаться в себе»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался об уходе чемпионки Европы Алены Косторной из группы Тутберидзе.

– Не могу не спросить по поводу твоей жесткой реакции на переходы из команды Этери Георгиевны. Почему ты так?

– Все дело в том, как происходили некоторые переходы. Уходить надо красиво — вот и все. Конечно, мы не рабы, и если с тренером ты по какой-то причине перестал находить общий язык, надо уходить. Вопрос лишь в том, как ты это делаешь.

Когда идет сложное время, пандемия, все и так плохо. В тебя вложили столько всего, поставили программы, пошили костюмы, а ты разворачиваешься и молча все это делаешь — да, я считаю это предательством. К таким вещам я отношусь очень резко.

А в целом, к переходам – да нет, абсолютно нормально. Допустим, когда Егор Рухин ушел, я не сказал ни слова. Он все сделал красиво – пришел заранее, сообщил. Не мотнул хвостом, а поговорил, подарил эти цветы пресловутые. И никто ему вслед ничего не сказал.

А если ты подставляешь перед стартом сезона, тогда, конечно, это обида. Разве это не предательство? На мой взгляд, однозначно оно.

– Ну, к той же Алене Косторной ты был довольно резок даже после последнего ее ухода.

– Я просто своим языком пытался донести до нее, что надо работать.

– То есть она все-таки не работала?

– Не так, как надо. Этери же не просто так будет прощаться, согласись. Она дала второй шанс, но в итоге началось все то же самое. В этой команде такое терпеть не будут.

Да и то, что я сказал, это же не резкость. Если человек все правильно поймет, то все будет нормально. А насчет того, что ты сошел с пьедестала и теперь никто, – Этери говорит это своим девочкам постоянно, потому что это правда.

До Алены я пытался донести именно это – что нужно не вертеть хвостом, а поработать. И не смотреть по сторонам в поисках виноватых, а покопаться в себе. Тогда у нее все получится.

Мне кажется, у Алены просто юношеский максимализм. Она хочет все попробовать – и петь, и скакать на лошадках. И это прекрасно, нужно искать себя, пока есть возможности.

Но ты все-таки публичный человек, целая армия болельщиков ждет от тебя результата. И когда его нет, они начинают искать виноватых — Этери, ее команда, все остальные. А работа-то где? Алене надо разобраться в себе – вот и все, – сказал Железняков.

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