Косторная о словах Тутберидзе после травмы: «Было безумно обидно, потому что я не люблю, когда люди обесценивают чужие проблемы»

Теги сборная России травмы чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на слова Этери Тутберидзе о травме, полученной перед чемпионатом России.

В декабре фигуристка пропустила турнир из-за перелома кисти и не вошла в состав сборной на олимпиаду в Пекине. Тутберидзе тогда заявила, что с этой травмой можно было кататься.

«Какие были эмоции от ее слов? Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был тяжелый большой гипс, из пальцев только две фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой.

Из-за гипса сама рука до конца не сгибалась. А у нас все платья тоненькие, я гипс никуда не впихну. Он меня перевешивает, я не могу прыгнуть. Не потому, что не хочу, а так как это чревато тем, что я упаду и сломаю руку более серьезно.

Не дай бог, более крупный перелом, более долгое восстановление и лечение, спицы, операции. Это мне не нужно, оно того не стоит. Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня «какой-то пальчик сломан», цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», – сказала Косторная.

Этери Тутберидзе: «С травмой Косторной можно было кататься. Мне обидно, это упущенные возможности»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные