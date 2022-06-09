Косторная о словах Тутберидзе после травмы: «Было безумно обидно, потому что я не люблю, когда люди обесценивают чужие проблемы»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на слова Этери Тутберидзе о травме, полученной перед чемпионатом России.

В декабре фигуристка пропустила турнир из-за перелома кисти и не вошла в состав сборной на олимпиаду в Пекине. Тутберидзе тогда заявила, что с этой травмой можно было кататься.

«Какие были эмоции от ее слов? Мне было безумно обидно, потому что это то, что я не люблю в людях, когда они обесценивают чужие проблемы. У меня был тяжелый большой гипс, из пальцев только две фаланги свободны, я абсолютно ничего не могла делать правой рукой.

Из-за гипса сама рука до конца не сгибалась. А у нас все платья тоненькие, я гипс никуда не впихну. Он меня перевешивает, я не могу прыгнуть. Не потому, что не хочу, а так как это чревато тем, что я упаду и сломаю руку более серьезно.

Не дай бог, более крупный перелом, более долгое восстановление и лечение, спицы, операции. Это мне не нужно, оно того не стоит. Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня «какой-то пальчик сломан», цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», – сказала Косторная.

Этери Тутберидзе: «С травмой Косторной можно было кататься. Мне обидно, это упущенные возможности»