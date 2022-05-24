«Как обычно, ничего не делаю. Мне лишь бы хвостом крутить». Косторная опубликовала фото с тренировки

Российская фигуристка опубликовала фото с тренировки в ЦСКА.

«В своем Дубайске. Как обычно, ничего не делаю», – написала фигуристка.

«Тебе лишь бы выпить», – написал в комментариях пользователь.

«Не, мне лишь бы хвостом крутить, вжух, вжух!» – ответила Косторная.

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