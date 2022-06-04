Роднина о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Вопрос нужно адресовать членам федерации и Горшкову. Я не в курсе этой истории»

Теги сборная России Ирина Роднина Александр Горшков женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос, необходимо ли расследование обвинений фигуристки Елизаветы Нугумановой в адрес тренерского штаба Евгения Рукавицына.

Нугуманова в интервью обвинила тренеров группы Рукавицына в унижениях на почве лишнего веса, травле и угрозах.

Накануне глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что внутри федерации будет создана комиссия по этике, которая займется решением подобных вопросов. 

«Этот вопрос нужно адресовать членам федерации и Горшкову. Я членом федерации не являюсь, не в курсе этой истории», – сказала Роднина.

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