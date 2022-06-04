Роднина о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Вопрос нужно адресовать членам федерации и Горшкову. Я не в курсе этой истории»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос, необходимо ли расследование обвинений фигуристки Елизаветы Нугумановой в адрес тренерского штаба Евгения Рукавицына.
Нугуманова в интервью обвинила тренеров группы Рукавицына в унижениях на почве лишнего веса, травле и угрозах.
Накануне глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что внутри федерации будет создана комиссия по этике, которая займется решением подобных вопросов.
«Этот вопрос нужно адресовать членам федерации и Горшкову. Я членом федерации не являюсь, не в курсе этой истории», – сказала Роднина.
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