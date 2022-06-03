Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что федерация создаст комиссию по этике, которая будет заниматься ситуациями наподобие конфликта Елизаветы Нугумановой с тренером Евгением Рукавицыным.

«У нас будет создаваться комиссия по этике – после этого я смогу более конкретно ответить.

У нас же прошла отчетно-выборная конференция, и теперь мы должны создать новые комиссии. Она и будет заниматься подобными вопросами по заявлению сторон.

Комиссия будет создана, надеюсь, уже в середине июня – после конгресса. Причем это (создание комиссии) идет безотносительно ситуации с Лизой Нугумановой.

Если же говорить конкретно про эту историю, то не очень понятны ее претензии к тренерам», – сказал Горшков.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына