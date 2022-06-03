Александр Горшков: «Не очень понятны претензии Нугумановой к тренерам. У нас будет создаваться комиссия по этике, она займется подобными вопросами»

Теги сборная России ФФКР Александр Горшков женское катание Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что федерация создаст комиссию по этике, которая будет заниматься ситуациями наподобие конфликта Елизаветы Нугумановой с тренером Евгением Рукавицыным. 

«У нас будет создаваться комиссия по этике – после этого я смогу более конкретно ответить.

У нас же прошла отчетно-выборная конференция, и теперь мы должны создать новые комиссии. Она и будет заниматься подобными вопросами по заявлению сторон.

Комиссия будет создана, надеюсь, уже в середине июня – после конгресса. Причем это (создание комиссии) идет безотносительно ситуации с Лизой Нугумановой.

Если же говорить конкретно про эту историю, то не очень понятны ее претензии к тренерам», – сказал Горшков.

«Блин, ну зачем резать ногу?» Дело Нугумановой нужно расследовать – это важно не только для нее, но и для тренера Рукавицына

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