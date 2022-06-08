Ирина Винер: «В фигурном катании повышение возраста выгодно, потому что другие не могут выполнять то, что могут маленькие дети»

Ирина Винер-Усманова высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«В фигурном катании он выгоден, потому что другие не могут выполнять то, что могут маленькие дети. А про наш вид спорта можно сказать, что волков бояться – в лес не ходить.

Мы все равно будем делать свою программу, они будут ее до 17 лет гонять, и все будет в порядке.

Я думаю, что и в фигурном катании будут делать также», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) .

Ирина Винер: «После 2008 года художественная гимнастика искусственно «обеднялась» из-за политики FIG. Нам нужно создавать свою систему правил для прогрессивного развития»

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов