Губерниев о повышении возраста: «Это решение ожидалось. Какие палки нам в колеса, если мы и так не выступаем?»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного союза конькобежцев повысить возраст участия фигуристов в международных соревнованиях. 

«Это решение ожидалось. Какие палки нам в колеса? Если мы и так не выступаем. С этим решением нужно считаться.

Ну будут девушки выступать в юниорских соревнованиях, а потом будут кататься среди взрослых», — сказал Губерниев.

Возрастной порог будут увеличивать постепенно – в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

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