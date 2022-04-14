Ирина Винер: «После 2008 года художественная гимнастика искусственно «обеднялась» из-за политики FIG. Нам нужно создавать свою систему правил для прогрессивного развития»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова в открытом письме заявила, что федерация внесет изменения художественной гимнастики на соревнованиях под своей эгидой.

«После 2008 года содержание художественной гимнастики искусственно «обеднялось» благодаря политике FIG и их желанию видеть на пьедестале почета гимнасток из других стран, даже если их уровень подготовленности гораздо ниже, чем у российских спортсменок. И нам с большим трудом приходилось искать интересные моменты, чтобы победить.

Но, к сожалению, на Олимпийских играх в Токио наши блестящие гимнастки Дина и Арина Аверины, безоговорочно выиграв соревнования, все-таки были смещены со своих законных мест из-за возможности судей манипулировать международными правилами соревнований.

Потому в создавшихся условиях, мы, тренеры, решили снова начать работать творчески и всеобъемлюще. Это значит, что мы должны дать возможность демократично составлять программы для наших гимнасток.

К сожалению, олимпийские девиз «Быстрее, выше сильнее!» в художественной гимнастике давно не актуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие.

У нас было время проанализировать все элементы и адекватно определить их истинную ценность, опираясь на достижения науки и практики, и теперь гимнастки могут выполнять любые элементы из представленных в правилах соревнований.

Мы должны идти вперед, наши новые правила направлены на разнообразие и реализацию возможностей каждой гимнастки. Это в свою очередь дает возможность избежать травм, выбирая элементы, которые может выполнять гимнастка согласно своим генетически заложенным качествам и уровню подготовленности.

Относительно возрастных ограничений: любая гимнастка может выступать по программе, которая существует. Нормативными могут быть только баллы. Спортсменка в 13 лет может показывать прекрасные результаты, выполняя уникальные программы, соревноваться со взрослыми гимнастками, а в 16-17 лет уже не показать подобного результата.

В истории спорта известны случаи, когда молодые спортсмены выполняли нормы мастеров спорта в юном возрасте. Также известны примеры, когда спортсменки поздно начинали заниматься тем или иным видом спорта и в последствии тоже выполняли нормативы мастеров спорта.

Нам необходимо создавать свою систему правил для прогрессивного развития художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основой для международных правил соревнований», – говорится в письме за подписью Винер-Усмановой.