Ирина Винер: «После 2008 года художественная гимнастика искусственно «обеднялась» из-за политики FIG. Нам нужно создавать свою систему правил для прогрессивного развития»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в открытом письме заявила, что федерация внесет изменения художественной гимнастики на соревнованиях под своей эгидой. 

«После 2008 года содержание художественной гимнастики искусственно «обеднялось» благодаря политике FIG и их желанию видеть на пьедестале почета гимнасток из других стран, даже если их уровень подготовленности гораздо ниже, чем у российских спортсменок. И нам с большим трудом приходилось искать интересные моменты, чтобы победить.

Но, к сожалению, на Олимпийских играх в Токио наши блестящие гимнастки Дина и Арина Аверины, безоговорочно выиграв соревнования, все-таки были смещены со своих законных мест из-за возможности судей манипулировать международными правилами соревнований.

Потому в создавшихся условиях, мы, тренеры, решили снова начать работать творчески и всеобъемлюще. Это значит, что мы должны дать возможность демократично составлять программы для наших гимнасток.

 К сожалению, олимпийские девиз «Быстрее, выше сильнее!» в художественной гимнастике давно не актуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие.

У нас было время проанализировать все элементы и адекватно определить их истинную ценность, опираясь на достижения науки и практики, и теперь гимнастки могут выполнять любые элементы из представленных в правилах соревнований.

Мы должны идти вперед, наши новые правила направлены на разнообразие и реализацию возможностей каждой гимнастки. Это в свою очередь дает возможность избежать травм, выбирая элементы, которые может выполнять гимнастка согласно своим генетически заложенным качествам и уровню подготовленности.

Относительно возрастных ограничений: любая гимнастка может выступать по программе, которая существует. Нормативными могут быть только баллы. Спортсменка в 13 лет может показывать прекрасные результаты, выполняя уникальные программы, соревноваться со взрослыми гимнастками, а в 16-17 лет уже не показать подобного результата.

В истории спорта известны случаи, когда молодые спортсмены выполняли нормы мастеров спорта в юном возрасте. Также известны примеры, когда спортсменки поздно начинали заниматься тем или иным видом спорта и в последствии тоже выполняли нормативы мастеров спорта.

Нам необходимо создавать свою систему правил для прогрессивного развития художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основой для международных правил соревнований», – говорится в письме за подписью Винер-Усмановой.

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