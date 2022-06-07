Яна Рудковская: «В 15 лет прыгать четверные многие могут, но труднее это делать в 17-19. Для российского фигурного катания это проверка на прочность»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона , высказалась о решении конгресса Международного союза конькобежцев ( ) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Кончено, все привыкли, что девочки в 15 лет выигрывают. Собственно говоря, карьера на этом и заканчивается. Мне же хочется продолжения карьеры, как у Лизы Туктамышевой. Ее история заслуживает большого уважения, как и история , , .

Многие задаются вопросом: почему так быстро закончились карьеры , ? И я считаю, недолгие карьеры были у Жени Медведевой и .

Каждая из этих девочек — потрясающая фигуристка. Но такие короткие истории в спорте. А когда я, например, смотрю на историю моего мужа — вот это действительно история. Еще Рафаэль Арутюнян говорил: спорт — это забег на длинную дистанцию. И в спорте интересно покорить не одну вершину.

Но для многих девочек — это печальная новость. Для кого-то это проверка на прочность. Возможно, это тяжелый, но серьезный путь, который должны пройти девочки, чтобы в будущем стать олимпийскими чемпионками.

Наверное, это неоднозначное решение. Но мне кажется, с этим решением еще будет интереснее. В 15 лет прыгать четверные прыжки многие могут. Но труднее это делать в 17-19 лет. Для мирового фигурного катания — это единственный выход, а для российского фигурного катания — это проверка на прочность», — сказала Рудковская.

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