Гербольдт о словах Нугумановой: «Большой вес связан с риском получить травму. Тогда логично, что тренер пытается уберечь спортсмена»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала слова Елизаветы Нугумановой о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров по поводу лишнего веса.

«Допустимы ли такие методы работы со стороны тренера? Это уже решает сам специалист или спортсмен, который там тренируется. Если фигуристка там тренируется, значит, это допустимо и для нее.

Большой вес спортсмена связан с тем, что он может получить травму. Тогда логично, что тренер пытается уберечь спортсмена и пытается его простимулировать, чтобы он задумался, что себя нужно привести себя в форму. Мне кажется, это логично», – сказала Гербольдт.

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»