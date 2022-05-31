Гербольдт о вручении Загитовой премии в номинации «Спортсмен нового времени»: «Действующие спортсмены выступают на соревнованиях, а я ее давно там не видела»

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала вручение олимпийской чемпионке премии в номинации «Спортсмен нового времени».

– Премия дается спортсменам, которые начинают реализовывать себя в новых ролях. Как думаете, не рано Алина стала номинантом? Она ведь еще является действующей спортсменкой.

– Наверное, она проявляет себя как-то помимо спорта. Но действующие спортсмены выступают на соревнованиях, а лично я не видела ее уже давно.

– Загитова заявила, что улучшает спорт. Что сейчас Алина делает для российского спорта?

– Этот вопрос к Алине, а не ко мне. Она лучше знает, чем она занимается и что делает для российского фигурного катания, может, помогает кому-то.

– Можем ли мы рассматривать ее выступления в ледовых шоу как пропаганду фигурного катания?

– Конечно, да. Благодаря таким, как Алина, фигурное катание – самый популярный вид спорта в нашей стране.

– Кем вы видите Загитову в будущем: депутатом, журналистом, спортивным менеджером?

– Я никогда не общалась с Алиной близко, не знаю ее как человека и не могу сказать, какие качества преобладают в ней. Но на фигурном катании жизнь не заканчивается. Спортсменам нужно пробовать себя в других ролях, да и тренером не каждому быть дано, – сказала Гербольдт.