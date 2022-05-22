Гербольдт о паре Медведева – Энберт: «В формате шоу Женя и Саша смотрятся очень хорошо, но я не думаю, что они вернутся в спорт»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о дуэте двукратной чемпионки мира и серебряного призера Пхенчхана-2018 в команде .

– В этом сезоне Евгения Медведева каталась с вашим бывшим партнером Александром Энбертом в шоу Ильи Авербуха. Как думаете, удачная пара?

– В формате шоу Женя и Саша смотрятся очень хорошо, подходят друг другу. Саша опытный партер, с ним не страшно изучать парные элементы, безопасно кататься.

– В свете возобновления карьеры Натальей Забияко можем ли мы предположить, что Александр с Женей вернутся в большой спорт в качестве спортивной пары?

– Я не думаю, что они вернутся в спорт. Во-первых, не знаю, как обстоят дела у Саши со здоровьем, насколько он способен к серьезным нагрузкам. Во-вторых, для возращения в спорт нужно выучить много элементов. Не знаю, насколько это интересно и нужно Жене. Помимо этого, вставать в пару с опытной партнершей и одиночницей – это разные вещи, – сказала Гербольдт.