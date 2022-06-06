Свищев о допуске российской делегации к конгрессу ISU: «Правильное и адекватное решение. Россия – локомотив развития фигурного катания в мире»

Теги ISU Дмитрий Свищев Фигурное катание

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о допуске российской делегации на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). 

«ISU принял правильное и адекватное решение, допустив представителей России до участия в конгрессе. Россия является локомотивом развития фигурного катания в мире.

К тому же, в случае отстранения наших представителей, это могло бы иметь негативные последствия для ISU. В том числе, это могло бы закончиться в суде и отнюдь не победой федерации», – сказал Свищев. 

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