Представитель ФФКР Свиридов на конгрессе ISU: «Мы прибыли сюда обсуждать фигурное катание. Мы не вовлечены в политические вопросы»

Представитель Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сергей Свиридов выступил с речью на открытии конгресса ISU, который проходит в Таиланде.

«Мы прибыли сюда как делегаты ФФКР, чтобы обсуждать вопросы фигурного катания. Мы не вовлечены в политические вопросы, у нас нет экспертных оценок и знаний в политических и геополитических процессах, которые в эти дни идут по всему миру», – сказал Свиридов.

«Какими бы ни были решения [конгресса], мы продолжим упорно работать в любой ситуации, поддерживать наших спортсменов, давать им возможность соревноваться где бы то ни было», – отметил делегат ФФКР.

Ранее ISU отстранил сборную России от участия в международных стартах.