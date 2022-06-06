Тарасова о конгрессе ISU: «Надо защищать фигурное катание как таковое, поскольку без России его не будет»

Теги Татьяна Тарасова ISU Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от конгресса ISU, который проходит в Таиланде.

«Шанс на то, что российские спортсмены будут допущены к стартам, есть, но очень маленький.

Тренеры профессию не потеряют – они могут уехать в другие страны, и за ними весь мир поедет, это тоже надо понимать», – сказала Тарасова.

«Наши спортсмены защищены своей страной, мы свою честь, свои профессиональные качества показываем на соревнованиях, собирая все медали.

Лучшая защита для спортсменов – это возможность участия в соревнованиях. ISU им не бабушки и дедушки, хотя и сами в преклонном возрасте.

Так что защищать надо фигурное катание как таковое, поскольку без нашей страны его не будет», – отметила Тарасова.

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