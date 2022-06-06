Тарасова о конгрессе ISU: «Надо защищать фигурное катание как таковое, поскольку без России его не будет»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от конгресса ISU, который проходит в Таиланде.

«Шанс на то, что российские спортсмены будут допущены к стартам, есть, но очень маленький.

Тренеры профессию не потеряют – они могут уехать в другие страны, и за ними весь мир поедет, это тоже надо понимать», – сказала Тарасова.

«Наши спортсмены защищены своей страной, мы свою честь, свои профессиональные качества показываем на соревнованиях, собирая все медали.

Лучшая защита для спортсменов – это возможность участия в соревнованиях. ISU им не бабушки и дедушки, хотя и сами в преклонном возрасте.

Так что защищать надо фигурное катание как таковое, поскольку без нашей страны его не будет», – отметила Тарасова.