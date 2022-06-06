«Лишая нас возможности соревноваться, ISU нарушает принцип спорта высших достижений». Делегат СКР прочитала письмо российских спортсменов на конгрессе ISU

Представитель Союза конькобежцев России (СКР) Ксения Шанцева выступила на конгрессе ISU с открытым письмом российским спортсменов.

Ранее ISU отстранил сборную России от международных стартов в связи с ситуацией на Украине. Конгресс организации проходит с 6 по 10 июня в Таиланде.

«Лишая нас возможности соревноваться с сильнейшими спортсменами в мире и показывать высшие результаты, ISU нарушает весь принцип спорта высших достижений.

Мы бы хотели, чтобы ISU относился к нам без дискриминации, основываясь на принципах равенства. С учетом того, что у профессиональных спортсменов нет возможности влиять на политические события в стране и в мире.

Комиссия спортсменов СКР искренне надеется на разумное и неполитическое решение в отношении россиян, которое сохранит фундаментальные ценности нашего спорта», – цитирует Шанцева обращение спортсменов.