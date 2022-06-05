Александр Коган: «Российская делегация готова к работе. Надеемся, что результаты конгресса ISU будут плодотворными»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган поделился ожиданиями от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее появилась информация о том, что представители России будут допущены к участию в конгрессе, который пройдет с 6 по 10 июня в Таиланде.

«Российская делегация готова к работе. Надеемся, что результаты конгресса будут плодотворными», – сказал Коган.

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации

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