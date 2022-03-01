Коган об отстранении сборной России: «Дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Мы с сожалением узнали о решении совета ISU. Мы считаем и всегда считали, что спорт вне политики, что это один из основных принципов олимпийского движения, поэтому очень жаль.

Это, очевидно, дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране. Мы будем делать все для наших спортсменов и тренеров, чтобы они имели возможности тренироваться и соревноваться», – сказал Коган.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта