Представители России и Беларуси допущены к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Лакерник Матч ТВ Фигурное катание

Представители России и Беларуси допущены к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает «Матч ТВ»

Россияне смогут участвовать в выборах в руководящие органы ISU. 

Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).

На пост вице-президента организации будет переизбираться Александр Лакерник

Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации

В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?

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