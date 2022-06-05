Представители России и Беларуси допущены к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает «Матч ТВ».
Россияне смогут участвовать в выборах в руководящие органы ISU.
Конгресс ISU пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете (Таиланд).
На пост вице-президента организации будет переизбираться Александр Лакерник.
Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации
В боссы мировой фигурки идет наш человек. Как это возможно, если Россия отстранена, и что должно совпасть для победы?