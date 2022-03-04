Александр Коган: «Мы боремся за то, чтобы юниоры могли поехать на чемпионат мира, но шансов крайне мало»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что шансы российских фигуристов выступить на чемпионате мира среди юниоров в Таллине крайне малы. 

Сегодня ISU сообщил о переносе турнира из Болгарии в Эстонию, соревнования пройдут 13-17 апреля. 

1 марта ISU отстранил Россию и Беларусь от всех международных соревнований под своей эгидой. 

«Честно, я тоже бы очень этого (участия российских фигуристов в юниорском чемпионате мира) хотел, но вопросы надо задавать Международному союзу конькобежцев.

Пока, как видите, никакого нового заявления не появилось. Мы боремся за то, чтобы они могли поехать, но шансов крайне мало», – сказал Коган.

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