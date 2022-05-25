Александр Коган: «Проводим большую юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) и гендиректор ФФКР Александр Коган рассказали о ходе работы по восстановлению прав российских спортсменов.

Ранее Международный союз конькобежцев ( ) отстранил россиян от международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Позже был отменен этап Гран-при в России в предстоящем сезоне.

«Мы проводим большую юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов. Предпринимаем юридические усилия. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую.

Решения будут публиковаться в официальных коммюнике , – заявил Коган.

«Наши отношения с ISU? Общение с ними всегда продолжалось, были всегда деловые отношения. Мы же отправляем заявки на конгресс. Идет обычная переписка, не более того», – добавил Горшков.