Александр Коган: «Проводим большую юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Горшков CAS Александр Коган Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков и гендиректор ФФКР Александр Коган рассказали о ходе работы по восстановлению прав российских спортсменов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от международных турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Позже был отменен этап Гран-при в России в предстоящем сезоне.

«Мы проводим большую юридическую работу по восстановлению прав российских спортсменов. Предпринимаем юридические усилия. Подавали одну петицию в CAS, сейчас подали вторую.

Решения будут публиковаться в официальных коммюнике CAS», – заявил Коган.

«Наши отношения с ISU? Общение с ними всегда продолжалось, были всегда деловые отношения. Мы же отправляем заявки на конгресс. Идет обычная переписка, не более того», – добавил Горшков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные