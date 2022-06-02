Депутат Свищев о ледовом шоу с Валиевой: «То, что Навка пригласила Камилу, это признание ее мастерства и заслуг перед страной»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что допинг-дело в отношении Камилы Валиевой не должно влиять на ее участие в ледовых шоу.

– Сегодня Татьяна Навка рассказала, что Камила Валиева выступит в ее шоу в главной роли. Как считаете, нормально ли, что Валиева продолжает участвовать в шоу, хотя ее ситуация с допингом еще не ясна?

– Если человек официально не обвинен, значит наказания никакого не должно быть, поэтому претензий сейчас никаких нет, наказания нет. Есть временные сложности. То, что Навка пригласила Валиеву, это признание ее мастерства, признание ее уже заслуг перед страной, перед своей школой, хоть она и маленький человечек еще, молодой.

Поэтому она, несомненно, украсит любое шоу. Тем более шоу такого известного спортсмена и организатора, как Татьяна Навка. Я считаю, что здесь ничего особо нет. Главное, чтобы это не повредило ее будущей спортивной карьере.

– А как же нулевая терпимость к допингу? Разбирательства еще не закрыты, а Камила продолжает кататься.

– Все верно. Еще раз обозначим свою позицию по поводу допинга: мы допинг не приемлем. Но с Камилой вопрос непонятный. Мы верим в ее невиновность. Доказательств нет, суда не было. Надо опираться на доказательную базу. Когда будет судебный процесс и разбирательства, тогда и будут приниматься решения, все встанет на свои места, – сказал Свищев.

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