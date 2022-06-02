Матыцин о деле Валиевой: «Оказываем полное содействие расследованию. Камила – лицо российского спорта, и мы не ставим под сомнение ее результаты»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о допинговом расследовании в отношении фигуристки .

– Санкции оставили в тени тему допинга, включая разбирательства вокруг Камилы Валиевой и ее положительной пробы. Как там продвигаются дела?

– Да, допинговая история ушла на второй план. Но тема противодействия применению запрещенных веществ остается в приоритете. Мы взаимодействуем с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), продвигаем наши интересы через международные площадки, в частности ЮНЕСКО. Видим результаты и конструктивное взаимодействие с международными структурами, той же WADA.

Что касается дела Валиевой, расследование ведет в полном соответствии с регламентами WADA. Точная информация, как только появятся результаты, будет анонсирована. Мы оказываем здесь полное содействие расследованию. Камила – лицо российского спорта, выдающаяся спортсменка, и мы не ставим под сомнение ее спортивные результаты, – сказал Матыцин.

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