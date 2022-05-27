Ренат Лайшев: «Нугуманова еще молодая, должна подумать, потому что через 5 лет будет кусать локти, что предъявляла такие претензии»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова Елизаветы Нугумановой, заявившей об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Такое происходит каждый день, но все заканчивается дружбой и миром. Это рычаги любого тренера в любом виде спорта, это помогает стимулировать спортсмена на повышение мастерства, улучшение работы.

Это педагогический метод, который хорош в любом формате. Она еще молодая, должна подумать, потому что через пять лет будет кусать локти, что предъявляла такие претензии. Тем более такой вид спорта нашумевший.

Если бы вы знали, как в единоборствах поступают. Там нормальное явление, когда тренер щелкает спортсмена перед выходом на ковер или ринг. Никто не обижается, все понимают.

А через что проходят в художественной гимнастике?! Красивый вид спорта, да, но Ирина Александровна (Винер-Усманова) довольно жесткий тренер. А Карполь со своими девчонками? Они плакались, но побеждали, а результат – это самое главное и правильное. Но все равно должна быть золотая середина», – отметил Лайшев.

«Тренеры не должны перебарщивать, должны чувствовать того или иного ученика, есть дети с повышенной нервозностью или тревожностью. К тому же не надо упускать факт усталости, на фоне которой и идут такие интервью и жалобы.

Но все тренеры – это отец родной, мать родная. На тренировках у Этери Тутберидзе тоже можно услышать крики и примирения? Между нами говоря, да», – сказал президент «Самбо-70».

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»