Ренат Лайшев: «Нугуманова еще молодая, должна подумать, потому что через 5 лет будет кусать локти, что предъявляла такие претензии»

Теги Николай Карполь сборная России художественная гимнастика Ирина Винер женское катание Этери Тутберидзе Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова Елизаветы Нугумановой, заявившей об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына.

«Такое происходит каждый день, но все заканчивается дружбой и миром. Это рычаги любого тренера в любом виде спорта, это помогает стимулировать спортсмена на повышение мастерства, улучшение работы.

Это педагогический метод, который хорош в любом формате. Она еще молодая, должна подумать, потому что через пять лет будет кусать локти, что предъявляла такие претензии. Тем более такой вид спорта нашумевший.

Если бы вы знали, как в единоборствах поступают. Там нормальное явление, когда тренер щелкает спортсмена перед выходом на ковер или ринг. Никто не обижается, все понимают.

А через что проходят в художественной гимнастике?! Красивый вид спорта, да, но Ирина Александровна (Винер-Усманова) довольно жесткий тренер. А Карполь со своими девчонками? Они плакались, но побеждали, а результат – это самое главное и правильное. Но все равно должна быть золотая середина», – отметил Лайшев.

«Тренеры не должны перебарщивать, должны чувствовать того или иного ученика, есть дети с повышенной нервозностью или тревожностью. К тому же не надо упускать факт усталости, на фоне которой и идут такие интервью и жалобы.

Но все тренеры – это отец родной, мать родная. На тренировках у Этери Тутберидзе тоже можно услышать крики и примирения? Между нами говоря, да», – сказал президент «Самбо-70».

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

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