Траньков о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Могу сказать слова поддержки тренерскому штабу. Все видели сезон Лизы»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о конфликте фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренером Евгением Рукавицыным.

«Могу сказать слова поддержки тренерскому штабу и выразить полную солидарность. Все видели сезон Лизы.

Абсолютно нормально, когда тренер тебе говорит какие-то вещи, чтобы спасти твою карьеру», – заявил Траньков.

Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»